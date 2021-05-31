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Рейтинг ATP: Стаховський втратив одну позицію, Сачко оновив власний рекорд

Сьогодні 11:43 250 0
Оновлений рейтинг ATP
Рейтинг ATP: Стаховський втратив одну позицію, Сачко оновив власний рекорд
#Сачко, #Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) опублікувала оновлений рейтинг станом на 31 травня 2021 року.

Лідером рейтингу, як і раніше є представник Сербії Новак Джокович.

Перша ракетка України Ілля Марченко залишився на 161 позиції. Сергій Стаховський опустився на одну сходинку (210), а ось Віталій Сачко піднявся відразу на 11 позицій (310).

Рейтинг ATP
31 травня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 11313
2 (3). Данило Медведєв (Росія) - 9793
3 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 9630
4 (4). Домінік Тім (Австрія) - 8445
5 (5). Стефанос Ціціпас (Греція) - 7500
6 (6). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 6990
7 (7). Андрій Рубльов (Росія) - 6090
8 (8). Роджер Федерер (Швейцарія) - 5605
9 (10). Маттео Берреттіні (Італія) - 3958
10 (9). Дієго Шварцман (Аргентина) - 3465
...
161 (161). Ілля Марченко (Україна) - 443
210 (209). Сергій Стаховський (Україна) - 333
310 (321). Віталій Сачко (Україна) - 170
374 (373) Владислав Орлов (Україна) - 119
500 (497) Георгій Кравченко (Україна) - 74
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