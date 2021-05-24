Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Костюк втратила одну позицію

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 24 травня 2021 року.

У першій десятці не відбулося змін. Найкраща з українок Еліна Світлина залишилася на шостій сходинці рейтингу.

Даяна Ястремська опустилася на чотири позиці і тепер займає 37-е місце. Марта Костюк також втратила одну пощицію - тепер вона 81.

У чемпіонській гонці Світоліна залишилася дев'ятою. Гауфф додала шість позицій і тепер 11-а. Бадоса піднялася на 16-у позицію.

Рейтинг WTA

24 травня 2021