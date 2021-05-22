Джерело - Чемпiон.

Українка Еліна Світоліна її наречений Гаель Монфіс запропонували експершій ракетці світу взяти участь в своєрідному челленджі.

Потрібно було "обстріляти" Гаеля м'ячами якомога ближче до тіла. Однак 39-річний Федерер не пройшов випробування. Уже третій його м'яч полетів Монфісу у дуже болісне місце для чоловіків. Поки француз корчився від болю в паху, Еліна і Роджер посміялися над тим, що трапилося.

"Ніколи не повторюйте в домашніх умовах", – сказала Світоліна.