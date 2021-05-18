Українського тенісиста дискваліфікували через підробку документів

Джерело - suspilne.media.
Федерація тенісу України дискваліфікувала тенісиста Володимира Ужиловського до кінця 2022 року.
Відповідне рішення було прийняте дисциплінарним комітетом організації.
Рішення ФТУ прийняла через порушення Ужиловським правил перетину кордону в Туреччині. У федерації повідомили, що тенісист підробив листа з печаткою та підписом для того, щоб потрапити в країну.
Коли саме та чому Ужиловський підробив документ у федерації не зазначили. За останні два роки виступів у тенісі 33-річний спортсмен не брав участь на турнірах у Туреччині.
У федерації повідомили, що тенісиста покарали забороною на участь у національних змаганнях, які проводяться під егідою ФТУ. В Україні він востаннє виступав у вересні 2020-го у Новомосковську.
У 2021 році Ужиловський взяв участь лише на трьох турнірах у Єгипті. Проте ані на турнірі у Шарм-ель-Шейху, ані у Каїрі українець не проходив далі 1/8 фіналу в одиночних змаганнях.