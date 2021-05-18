Українського тенісиста дискваліфікували через підробку документів

Тенісиста дискваліфікували на півтора року

Федерація тенісу України дискваліфікувала тенісиста Володимира Ужиловського до кінця 2022 року.

Відповідне рішення було прийняте дисциплінарним комітетом організації.

Рішення ФТУ прийняла через порушення Ужиловським правил перетину кордону в Туреччині. У федерації повідомили, що тенісист підробив листа з печаткою та підписом для того, щоб потрапити в країну.

Коли саме та чому Ужиловський підробив документ у федерації не зазначили. За останні два роки виступів у тенісі 33-річний спортсмен не брав участь на турнірах у Туреччині.

У федерації повідомили, що тенісиста покарали забороною на участь у національних змаганнях, які проводяться під егідою ФТУ. В Україні він востаннє виступав у вересні 2020-го у Новомосковську.

У 2021 році Ужиловський взяв участь лише на трьох турнірах у Єгипті. Проте ані на турнірі у Шарм-ель-Шейху, ані у Каїрі українець не проходив далі 1/8 фіналу в одиночних змаганнях.