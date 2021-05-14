Батько Ястремської просив її колишнього хлопця взяти вину на себе

Несподівані подробиці допінгової справи від німецьких журналістів

Колишній хлопець української тенісистки Даяни Ястремської заявив, що батько спортсменки попросив його взяти на себе провину за її позитивний результат тесту на допінг.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Повідомляється, що позиція захисту українки полягає в тому, що заборонений препарат (местеролон) потрапив в її організм через статевий акт з її ексбойфрендом.

За словами колишнього хлопця тенісистки, він здав аналіз крові і написав заяву для трибуналу ITF. Пізніше батько Ястремської попросив його здати волосся на аналіз, після цього бойфренд Даяни відмовився співпрацювати з захистом українки.

Відзначимо, що офіційні слухання у справі Ястремської пройдуть в травні. Раніше були відхилено всі апеляції українки про скасування тимчасового відсторонення її від змагань.