Молчанов зіграє проти Стаховського у парному чвертьфіналі у Празі

Джерело - Чемпіон.
Лідери посіву - українець Денис Молчанов у парі з Олександром Недовєсовим із Казахстану обіграли Таллона Грікспора з Нідерландів і Оскара Отте з Німеччини на турнірі у Празі.
Молчанов і Недовєсов оформили по брейку в кожній партії.
У наступному раунді вони зустрінуться з дуетом Стаховський / Полманс.
I.CLTK PRAGUE OPEN 2021 BY MONETA MONEYBANK - ATP Challenger Tour
Прага, Чехія
Грунт
Перше коло, 05 травня
Денис Молчанов / Олександр Недовєсов - Таллон Грікспор / Оскар Отте 6:4, 6:4