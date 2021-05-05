Молчанов зіграє проти Стаховського у парному чвертьфіналі у Празі

Українці будуть суперниками в парному чвертьфіналі

Джерело - Чемпіон.

Лідери посіву - українець Денис Молчанов у парі з Олександром Недовєсовим із Казахстану обіграли Таллона Грікспора з Нідерландів і Оскара Отте з Німеччини на турнірі у Празі.

Молчанов і Недовєсов оформили по брейку в кожній партії.

У наступному раунді вони зустрінуться з дуетом Стаховський / Полманс.

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Прага, Чехія

Грунт

Перше коло, 05 травня

Денис Молчанов / Олександр Недовєсов - Таллон Грікспор / Оскар Отте 6:4, 6:4

Раніше, Стаховський з перемоги розпочав турнір у Празі.