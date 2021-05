Удар 18-річної українки Марти Костюк увійшов в номінацію Найкращий удар місяця у квітні.

Про це повідомляє пресслужба wta.

Костюк відзначилася в матчі другого кола турніру в Стамбулі, відмінно зреагувавши на укорочений удар росіянки Дар'ї Касаткіної.

👇 Vote for April’s singles Shot of the Month! 👇



Presented by @Cambridge_FX