Визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Штутгарті

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу Ешлі Барті у чвертьфіналі турніру у Штутгарт обіграла чеську тенісистку Кароліну Плішкову (6).
У півфіналі австралійка зіграє Еліною Світоліною.
Для Барті це буде третій півфінал на ґрунтовому покритті - у 2018 році вона зіграла на цій стадії на турнірі WTA в Страсбурзі, а в 2019 році виграла титул на Ролан Гаррос.
Porsche Tennis Grand Prix - WTA500
Шту́тгарт, Німеччина
Призовий фонд - $565,530
Грунт (зал)
Третє коло, 23 квітня
Ешлі Барті (Австралія) - Кароліна Плішкова (Чехія) 2:6, 6:1, 7:5
Раніше, Світоліна у неймовірному матчі обіграла Квітову та вийшла у півфінал турніру у Штутгарті.