 Визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Штутгарті | Теніс | Champion.com.ua
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Визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Штутгарті

Вчора 23:11 710 0
Українка зіграє з першою ракеткою світу
Визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Штутгарті
#Світоліна, #Барті

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Ешлі Барті у чвертьфіналі турніру у Штутгарт обіграла чеську тенісистку Кароліну Плішкову (6).

У півфіналі австралійка зіграє Еліною Світоліною.

Для Барті це буде третій півфінал на ґрунтовому покритті - у 2018 році вона зіграла на цій стадії на турнірі WTA в Страсбурзі, а в 2019 році виграла титул на Ролан Гаррос.

Porsche Tennis Grand Prix - WTA500
Шту́тгарт, Німеччина
Призовий фонд - $565,530
Грунт (зал) 
Третє коло, 23 квітня

Ешлі Барті (Австралія) - Кароліна Плішкова (Чехія) 2:6, 6:1, 7:5

Раніше, Світоліна у неймовірному матчі обіграла Квітову та вийшла у півфінал турніру у Штутгарті.

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