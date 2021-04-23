Визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Штутгарті

Українка зіграє з першою ракеткою світу

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Ешлі Барті у чвертьфіналі турніру у Штутгарт обіграла чеську тенісистку Кароліну Плішкову (6).

У півфіналі австралійка зіграє Еліною Світоліною.

Для Барті це буде третій півфінал на ґрунтовому покритті - у 2018 році вона зіграла на цій стадії на турнірі WTA в Страсбурзі, а в 2019 році виграла титул на Ролан Гаррос.

Porsche Tennis Grand Prix - WTA500

Шту́тгарт, Німеччина

Призовий фонд - $565,530

Грунт (зал)

Третє коло, 23 квітня

Ешлі Барті (Австралія) - Кароліна Плішкова (Чехія) 2:6, 6:1, 7:5

Раніше, Світоліна у неймовірному матчі обіграла Квітову та вийшла у півфінал турніру у Штутгарті.