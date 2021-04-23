Кіченок вийшла у парний півфінал турніру у Штутгарті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок разом з румункою Ралукою Олару вийшли у півфінал ґрунтового турніру WTA у Штутгарті.
У чвертьфіналі україно-румунська пара обіграла німецький дует Мону Бартель і Анну-Лену Фрідзам.
Матч тривав 1 годину і 14 хвилин.
Porsche Tennis Grand Prix - WTA500
Штутгарт, Німеччина
Призовий фонд - $565,530
Грунт (зал)
1/4 фіналу, 23 квітня
Надія Кіченок / Ралука Олару - Мона Бартель / Анна-Лена Фрідзам 6:3, 6:3
Раніше, Світоліна у неймовірному матчі обіграла Квітову та вийшла у півфінал турніру у Штутгарті.