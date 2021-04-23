Кіченок вийшла у парний півфінал турніру у Штутгарті

Кіченок побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з румункою Ралукою Олару вийшли у півфінал ґрунтового турніру WTA у Штутгарті.

У чвертьфіналі україно-румунська пара обіграла німецький дует Мону Бартель і Анну-Лену Фрідзам.

Матч тривав 1 годину і 14 хвилин.

Porsche Tennis Grand Prix - WTA500

Штутгарт, Німеччина

Призовий фонд - $565,530

Грунт (зал)

1/4 фіналу, 23 квітня

Надія Кіченок / Ралука Олару - Мона Бартель / Анна-Лена Фрідзам 6:3, 6:3

Раніше, Світоліна у неймовірному матчі обіграла Квітову та вийшла у півфінал турніру у Штутгарті.