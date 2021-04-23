Костюк: Це був дуже важливий матч для мого майбутнього

Українська тенісистка Марта Костюк оцінила вихід у півфінал турніру WTA в Стамбулі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Сьогодні була чудова боротьба, я дуже щаслива, що пройшла далі. Останні два гейми видалися дуже важкими. Думаю, мені сьогодні трохи пощастило.

Конюх - сильна тенісистка, вона повернулася після важких операцій і тільки знаходить свою форму. Я рада за неї, що вона продовжує грати. Цей матч був дуже важливим для мене, для мого майбутнього, тому що він багато чому мене навчив.

Звичайно, це приголомшливі відчуття, що мені вдалося пройти в півфінал. Як мені вдається справлятися з нервами? Скажу чесно, на початку кар'єри я зовсім не змогла впоратися зі стресом.

Я грала добре, але потім десь рік не могла знайти свою форму. Тому юним гравцям я хотіла б сказати, що не потрібно переживати, на все свій час. Довіряйте процесу, оточуйте себе хорошими людьми і все вийде", - розповіла Костюк.