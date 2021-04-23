 Костюк: Це був дуже важливий матч для мого майбутнього | Теніс | Champion.com.ua
Шевченко планує на збір збірної України запросити до 30 гравців з клубів УПЛ
Сьогодні 08:08 1462
Коляденко - чемпіонка Європи з боротьби
Сьогодні 21:16 201
Донбас обіграв Сокіл та став чемпіоном УХЛ
Сьогодні 20:56 274
Рух розгромив Маріуполь та покинув зону вильоту в УПЛ
Сьогодні 20:49 564
Світоліна у неймовірному матчі обіграла Квітову та вийшла у півфінал турніру у Штутгарті
Сьогодні 20:46 1618 1
Костюк вийшла до півфіналу турніру у Стамбулі
Сьогодні 15:34 692
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 14:49 42501
Усику і Ломаченку потрібен психотерапевт
Сьогодні 14:32 12949 6
В Україну прилетіли збірні Англії, Німеччини та Італії
Сьогодні 14:29 1588 1
Сабо: Поведінка Ультрас Динамо? А що їм ще потрібно?
Сьогодні 13:25 732
Блоги
Він пропонував бути коханкою. Ані Лорак розповіла про бурхливий роман з Ребровим
Він пропонував бути коханкою. Ані Лорак розповіла про бурхливий роман з Ребровим Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:24 495
На Донбас Арені терористи включили гімн Ліги чемпіонів
На Донбас Арені терористи включили гімн Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:46 896
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:49 42498
Неочікуваний суперник. Пес вибіг на бігову доріжку та здобув перемогу в змаганнях
Неочікуваний суперник. Пес вибіг на бігову доріжку та здобув перемогу в змаганнях Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:18 385
Ломаченко показав, як тренує гарматні удари
Ломаченко показав, як тренує гарматні удари Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:11 585
Ви проти команди уболіваєте: Бущан жорстко поспілкувався з ультрас Динамо
Ви проти команди уболіваєте: Бущан жорстко поспілкувався з ультрас Динамо Valeriy Ruchka
21.04.2021 18:55 2146 2
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки
Ультрас проти Луческу. Тренер Динамо відреагував на образливі вигуки Valeriy Ruchka
21.04.2021 18:23 2013 1
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом
Бєсєдін подвоює перевагу Динамо дальнім пострілом Valeriy Ruchka
21.04.2021 17:43 1094
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса
Лєднєв відкрив рахунок у півфіналі Кубка України після ефектного асиста Родрігеса Valeriy Ruchka
21.04.2021 17:07 1460
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством
Їх герой - Сергій Ребров. Як українського тренера вітали з чемпіонством Valeriy Ruchka
21.04.2021 15:50 1644 1
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати
Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати Valeriy Ruchka
21.04.2021 14:53 659
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу
Власник Ліверпуля вибачився за Суперлігу Valeriy Ruchka
21.04.2021 14:31 696
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
22 роки тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
21.04.2021 12:37 2301
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером
Ультрас Динамо: Ми відмовляємось вболівати за команду, поки ганебний румун є головним тренером Андрій Твердохліб
21.04.2021 11:42 1314 2
Кравець відзначився голом у турецькій Суперлізі
Кравець відзначився голом у турецькій Суперлізі Андрій Твердохліб
21.04.2021 10:57 556
Прямі трансляції
Навколо спорту

Костюк: Це був дуже важливий матч для мого майбутнього

Сьогодні 18:16 910 0
Марта Костюк прокоментувала матч проти Анни Конюх
Костюк: Це був дуже важливий матч для мого майбутнього
#Костюк

Джерело - btu.org.uа.

Українська тенісистка Марта Костюк оцінила вихід у півфінал турніру WTA в Стамбулі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Сьогодні була чудова боротьба, я дуже щаслива, що пройшла далі. Останні два гейми видалися дуже важкими. Думаю, мені сьогодні трохи пощастило.

Конюх - сильна тенісистка, вона повернулася після важких операцій і тільки знаходить свою форму. Я рада за неї, що вона продовжує грати. Цей матч був дуже важливим для мене, для мого майбутнього, тому що він багато чому мене навчив.

Звичайно, це приголомшливі відчуття, що мені вдалося пройти в півфінал. Як мені вдається справлятися з нервами? Скажу чесно, на початку кар'єри я зовсім не змогла впоратися зі стресом.

Я грала добре, але потім десь рік не могла знайти свою форму. Тому юним гравцям я хотіла б сказати, що не потрібно переживати, на все свій час. Довіряйте процесу, оточуйте себе хорошими людьми і все вийде", - розповіла Костюк.

Нагадаємо, Костюк вийшла до півфіналу турніру у Стамбулі.

Коментарі ()