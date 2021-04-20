Збірна України піднялася на 4 позиції в оновленому жіночому рейтингу націй

Джерело - billiejeankingcup.com.
Збірна України покращила свої позиції у рейтингу жіночих збірних з тенісу.
Про це повідомляє billiejeankingcup.com.
Українські тенісистки піднялися на чотири позиції та займають 25-е місце в оновленому рейтингу.
Досягти такого успіху Україна змогла завдяки перемозі у матчевому протистоянні проти Японії (4:0) на Кубку Біллі Джин Кінг.
ТОП-10 жіночого рейтингу націй:
1. Франція - 1038.17
2. Австралія - 965.5
3. США - 908.84
4. Чехія - 873.05
5. Білорусь - 872.08
6. Німеччина - 825.04
7. Росія - 775.74
8. Румунія - 747.77
9. Іспанія - 741.43
10 Канада - 691.01, +10
...
19. Японія - 596.12, -2
25. Україна - 473.81, +5
Нагадаємо, Україна виграла протистояння з Японією на Кубку Біллі Джин Кінг.