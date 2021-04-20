Збірна України піднялася на 4 позиції в оновленому жіночому рейтингу націй

Перемога над Японією суттєво вплинула на позиції жіночої команди.

Збірна України покращила свої позиції у рейтингу жіночих збірних з тенісу.

Про це повідомляє billiejeankingcup.com.

Українські тенісистки піднялися на чотири позиції та займають 25-е місце в оновленому рейтингу.

Досягти такого успіху Україна змогла завдяки перемозі у матчевому протистоянні проти Японії (4:0) на Кубку Біллі Джин Кінг.

ТОП-10 жіночого рейтингу націй:

1. Франція - 1038.17

2. Австралія - 965.5

3. США - 908.84

4. Чехія - 873.05

5. Білорусь - 872.08

6. Німеччина - 825.04

7. Росія - 775.74

8. Румунія - 747.77

9. Іспанія - 741.43

10 Канада - 691.01, +10

...

19. Японія - 596.12, -2

25. Україна - 473.81, +5

Нагадаємо, Україна виграла протистояння з Японією на Кубку Біллі Джин Кінг.