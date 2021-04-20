 Збірна України піднялася на 4 позиції в оновленому жіночому рейтингу націй | Теніс | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Збірна України піднялася на 4 позиції в оновленому жіночому рейтингу націй

Сьогодні 17:22 704 0
Перемога над Японією суттєво вплинула на позиції жіночої команди.
Збірна України піднялася на 4 позиції в оновленому жіночому рейтингу націй
#Світоліна, #Костюк

Джерело - billiejeankingcup.com.

Збірна України покращила свої позиції у рейтингу жіночих збірних з тенісу.

Про це повідомляє billiejeankingcup.com.

Українські тенісистки піднялися на чотири позиції та займають 25-е місце в оновленому рейтингу.

Досягти такого успіху Україна змогла завдяки перемозі у матчевому протистоянні проти Японії (4:0) на Кубку Біллі Джин Кінг. 

ТОП-10 жіночого рейтингу націй:

1. Франція - 1038.17
2. Австралія - 965.5
3. США - 908.84
4. Чехія - 873.05
5. Білорусь - 872.08
6. Німеччина - 825.04
7. Росія - 775.74
8. Румунія - 747.77
9. Іспанія - 741.43
10 Канада - 691.01, +10
...
19. Японія - 596.12, -2
25. Україна - 473.81, +5

Нагадаємо, Україна виграла протистояння з Японією на Кубку Біллі Джин Кінг.

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