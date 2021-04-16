 Костюк оцінила свою гру на Кубку Біллі Джин Кінг | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк оцінила свою гру на Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 15:25 364 0
Марта Костюк прокоментувала перемогу на Кубку Біллі Джин Кінг
Костюк оцінила свою гру на Кубку Біллі Джин Кінг
#Костюк

Джерело - sport.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк оцінила свою гру у матчі проти Юкі Наїто на Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Насправді умови не настільки прості, як може здаватися. З боку може здаватися, що все не так вже й погано. Просто достатньо сильний вітер, і нерівний м'який корт, дуже повільний. Потрібно було пристосовуватися.

В принципі, я задоволена своїм виступом, тому що, по-перше, я виграла. По-друге, я дограла активно, це була моя основна задача. Я боролася, намагалася не засмучуватися. І насправді отримала задоволення, тому все добре.

Є кілька аспектів, над якими потрібно попрацювати, але в цілому, думаю, я на правильному шляху. Це основне. І подивимося, як я буду почуватися завтра. Зараз я далека ще від того, як я можу грати, в якій формі можу бути", - відзначила Костюк.

Раніше, Світоліна здобула першу перемогу України на Кубку Біллі Джин Кінг.

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