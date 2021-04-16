 Світоліна: Завжди непросто грати з тенісистками з набагато нижчим рейтингом | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Завжди непросто грати з тенісистками з набагато нижчим рейтингом

Сьогодні 13:21 187 0
Перша ракетка України прокоментувала свою перемогу
Світоліна: Завжди непросто грати з тенісистками з набагато нижчим рейтингом

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України Еліна Світоліна задоволена перемогою над Чіхіро Мурамацу в стартовому поєдинку Кубку Біллі Джин Кінг (6:3, 6:2).

Про це заявила тенісистка в коментарі Суспільному одразу після гри.

"Непросто грати проти дівчат, які набагато нижче в рейтингу. В таких іграх вони намагаються покращувати свою гру та витискати максиму - б'ються до останнього. Я рада, що мені вдалося принести команді перше очко. Я не звертала уваги на суперницю, а сконтревалася на своїй грі. Головне було перемогти."

Також Еліна відзначила підтримку домашньої публіки.

"Мені нгадзвичайно приємно чути українських уболівальників. Коли виходила на корт аж мурашки по шкірі побігли", - підсумувала Світоліна.

Нагадаємо, у другому матчі дня Марта костюк грає проти Юкі Наїто.

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