Світоліна: Хочу бути найкращою для своєї країни

Перша ракетка України розповіла про очікування від гри за збірну

Джерело - Sportnews.

Для першої ракетки України Еліни Світоліної дуже важливими є виступи за національну збірну в Кубку Біллі Джин Кінг (колишній Кубок федерацій).

Про це розповіла тенісистка в ексклюзивному коментарі Sportnews.

"Я хочу, щоб мене запам’ятали як бійця за свою країну. Я хочу виграти все, де я граю, і завжди намагаюся робити все можливе і бути найкращою для своєї країни. У нас дуже сильна команда, і для мене — це дуже добре. Адже на першому місці командний дух. А з атмосферою всередині команди зараз все в повному порядку. У нас дуже хороші і теплі стосунки між собою, і це дуже важливо", - зазначила Світоліна.

Збірна України зіграє проти команди Японії в Чорноморську. Світоліна в стартовому поєдинку проекзаменує другу ракетку Японії Марамацу. Марта Костюк у перший змагальний день зіграє проти Наїто.

Гра розпочнеться об 11:00, у п'ятницю, 16 квітня.