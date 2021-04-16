Світоліна відкриє матчі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії

Джерело - btu.org.ua.
У Чорноморську у п'ятницю, 16 квітня, стартує матчева зустріч жіночого командного турніру з тенісу Україна - Японія на Кубок Біллі Джин Кінг.
Про це повідомляє BTU.
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За підсумками жеребкування першими на корт вийдуть Еліна Світоліна і Тихиро Мурамацу.
Результати жеребкування:
16 квітня, 11.00 (два одиночних матчі):
Еліна Світоліна - Тіхіро Мурамацу
Марта Костюк - Юкі Найто;
17 квітня, 11.00 (два одиночних матчі + парна зустріч):
Еліна Світоліна - Юкі Найто
Марта Костюк - Тіхіро Мурамацу
Надія Кіченок / Людмила Кіченок - Сіхо Акіта / Хімарі Сато.
Матч відбудеться в Україні на ґрунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську 16 та 17 квітня.
Раніше, збірна Японії назвала склад на матч проти України.