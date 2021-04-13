Три українки потрапили до заявки основної сітки Ролан Гаррос

Турнір відбудеться з 30 травня по 13 червня

Джерело - ВТУ.

Еліна Світоліна (№5 WTA), Даяна Ястремська (№32 WTA) і Марта Костюк (№84 WTA) потрапили до заявочного списку основної сітки Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

На четвертому місці в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку знаходиться Катерина Козлова, яка скористалася захищеним рейтингом (№104 WTA).

Варто відзначити, що Ястремська на цей час відсторонена від виступів після позитивного результату на допінг, її участь на грунтовому шоломі під великим питанням.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу відбудеться з 30 травня по 13 червня.

Нагадаємо, на Ролан Гаррос відбулися зміни у форматі турніру.