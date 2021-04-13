Три українки потрапили до заявки основної сітки Ролан Гаррос

Джерело - ВТУ.
Еліна Світоліна (№5 WTA), Даяна Ястремська (№32 WTA) і Марта Костюк (№84 WTA) потрапили до заявочного списку основної сітки Відкритого чемпіонату Франції.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
На четвертому місці в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку знаходиться Катерина Козлова, яка скористалася захищеним рейтингом (№104 WTA).
Варто відзначити, що Ястремська на цей час відсторонена від виступів після позитивного результату на допінг, її участь на грунтовому шоломі під великим питанням.
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу відбудеться з 30 травня по 13 червня.
Нагадаємо, на Ролан Гаррос відбулися зміни у форматі турніру.