 Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 70 позицій, Звєрєв обійшов Федерера | Теніс | Champion.com.ua
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Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 70 позицій, Звєрєв обійшов Федерера

Сьогодні 14:14 518 0
Став відомий оновлений рейтинг ATP
Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 70 позицій, Звєрєв обійшов Федерера
#ATP

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу ATP від ​​5 квітня в першій десятці відбулася лише одна зміна.

Олександр Зверєв обійшов Роджера Федерера.

Ілля Марченко втратив одну позицію - 164 місце, а Сергій Стаховський піднявся на три рядки - 190.

Особистий рекорд встановив Віталій Сачко - 319 місце (+70). Також найкращий результат в кар'єрі показав Георгій Кравченко - 488 місце (+50).

Рейтинг ATP
5 квітня
1 (1) Новак Джокович (Сербія) 11963
2 (2) Данило Медведєв (Росія) 10030
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) 9670
4 (4) Домінік Тім (Австрія) 8660
5 (5) Стефанос Ціціпас (Греція) 7040
6 (7) Олександр Звєрєв (Німеччина) 6125
7 (6) Роджер Федерер (Швейцарія) 5875
8 (8) Андрій Рубльов (Росія) 5400
9 (9) Дієго Шварцман (Аргентина) 3720
10 (10) Маттео Берреттіні (Італія) 3453
...
164 (163). Ілля Марченко (Україна)  -  444
190 (193). Сергій Стаховський (Україна)  -  367
319 (388). Віталій Сачко (Україна) -160
368 (366). Владислав Орлов (Україна)  - 123

Раніше став відомий оновлений рейтинг WTA.

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