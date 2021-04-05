Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 70 позицій, Звєрєв обійшов Федерера

Джерело - Чемпіон.
В оновленому рейтингу ATP від 5 квітня в першій десятці відбулася лише одна зміна.
Олександр Зверєв обійшов Роджера Федерера.
Ілля Марченко втратив одну позицію - 164 місце, а Сергій Стаховський піднявся на три рядки - 190.
Особистий рекорд встановив Віталій Сачко - 319 місце (+70). Також найкращий результат в кар'єрі показав Георгій Кравченко - 488 місце (+50).
Рейтинг ATP
5 квітня
1 (1) Новак Джокович (Сербія) 11963
2 (2) Данило Медведєв (Росія) 10030
3 (3) Рафаель Надаль (Іспанія) 9670
4 (4) Домінік Тім (Австрія) 8660
5 (5) Стефанос Ціціпас (Греція) 7040
6 (7) Олександр Звєрєв (Німеччина) 6125
7 (6) Роджер Федерер (Швейцарія) 5875
8 (8) Андрій Рубльов (Росія) 5400
9 (9) Дієго Шварцман (Аргентина) 3720
10 (10) Маттео Берреттіні (Італія) 3453
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164 (163). Ілля Марченко (Україна) - 444
190 (193). Сергій Стаховський (Україна) - 367
319 (388). Віталій Сачко (Україна) -160
368 (366). Владислав Орлов (Україна) - 123
Раніше став відомий оновлений рейтинг WTA.