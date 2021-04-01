Світоліна водинадцяте зіграє проти перших ракеток світу

У півфіналі Miami Open Еліна Світоліна зіграє проти австралійки Ешлі Барті, яка займає перше місце у світовій класифікації. Для Світоліної це буде перший матч проти лідера рейтингу з жовтня 2019 року, коли вона програла Барті в фіналі Підсумкового турніру WTA.

Світоліна - Барті: онлайн-трансляція півфіналу Miami Open.

Всього на рахунку української тенісистки 10 матчів проти перших ракеток світу, з яких вона була сильнішою в 6 зустрічах (3 перемоги над Анжелік Кербер, 2 - над Симоною Халеп, 1 - над Сереною Вільямс).