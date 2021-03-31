Перша ракетка України Еліна Світоліна очікує важкого матчу проти Ешлі Барті (1) у півфіналі турніру в Маямі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Що стосується майбутнього півфіналу проти Ешлі Барті, то я давно знаю Ешлі, ми грали багато разів. Вона перша ракетка світу і для неї це величезне досягнення. За останні 3-4 роки вона показала великий прогрес, і вона лідер жіночого тенісу. Це буде важкий матч, але я до нього готова.

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Думаю, що кожна з нас великий боєць. Думаю, що якщо ти граєш проти гравця високого рівня, то в першу чергу сам намагаєшся бути надзвичайно зосередженим, бо в таких важливих матчах ти не даєш супернику вигравати прості очки і сам частіше знаходишся напоготові", - розповіла Світоліна.