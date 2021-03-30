Визначилась наступна суперниця Світоліної на турнірі у Маямі

Стала відома суперниця Еліни Світоліної

Джерело - Чемпіон.

Латвійська тенісистка Анастасія Севастова (57) вперше за чотири роки виступів в основній сітці Miami Open зіграє у чвертьфіналі.

Латвійка обіграла Ану Конюх, а в наступному матчі зустрінеться з Еліною Світоліною.

Відзначимо, що Севастова виграла один з трьох офіційних матчів проти українки.

Miami Open - WTA1000

Маямі, США

Призовий фонд - $3,260,190

Хард

Четверте коло, 29 березня

Анастасія Севастова – Аня Конюх 6:1, 7:5

Нагадаємо, Світоліна перемогла Квітову та вийшла до 1/4 турніру в Маямі.