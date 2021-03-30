Визначилась наступна суперниця Світоліної на турнірі у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Латвійська тенісистка Анастасія Севастова (57) вперше за чотири роки виступів в основній сітці Miami Open зіграє у чвертьфіналі.
Латвійка обіграла Ану Конюх, а в наступному матчі зустрінеться з Еліною Світоліною.
Відзначимо, що Севастова виграла один з трьох офіційних матчів проти українки.
Miami Open - WTA1000
Маямі, США
Призовий фонд - $3,260,190
Хард
Четверте коло, 29 березня
Анастасія Севастова – Аня Конюх 6:1, 7:5
Нагадаємо, Світоліна перемогла Квітову та вийшла до 1/4 турніру в Маямі.