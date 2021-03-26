Українці поборються за перемогу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський і Денис Молчанов вийшли у фінал парного турніру у швейцарському Лугано.

Український дует у півфіналі обіграв польську пару Шимон Вальков / Ян Зелінський.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин.

У фіналі українці зустрінуться з німецько-італійським тандемом Андре Бегеманн / Андреа Вавассорі.

Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour

Лугано, Швейцарія

Призовий фонд - € 44,820

Хард

1/2 фіналу, 26 березня

Денис Молчанов / Сергій Стаховський - Шимон Вальков / Ян Зелінський 4:6, 7:6 (7:3), 10:4

Нагадаємо, Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії.