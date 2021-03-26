 Стаховський з Молчановим вийшли у фінал турніру у Швейцарії | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський з Молчановим вийшли у фінал турніру у Швейцарії

Сьогодні 20:56 237 0
Українці поборються за перемогу на турнірі
Стаховський з Молчановим вийшли у фінал турніру у Швейцарії
#Стаховський, #Молчанов

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський і Денис Молчанов вийшли у фінал парного турніру у швейцарському Лугано.

Український дует у півфіналі обіграв польську пару Шимон Вальков / Ян Зелінський.

Матч тривав  1 годину 8 хвилин.

У фіналі українці зустрінуться з німецько-італійським тандемом Андре Бегеманн / Андреа Вавассорі.

Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour
Лугано, Швейцарія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
1/2 фіналу, 26 березня

Денис Молчанов / Сергій Стаховський - Шимон Вальков / Ян Зелінський 4:6, 7:6 (7:3), 10:4

Нагадаємо, Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії.

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