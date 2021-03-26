Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський і Денис Молчанов вийшли у фінал парного турніру у швейцарському Лугано.
Український дует у півфіналі обіграв польську пару Шимон Вальков / Ян Зелінський.
Матч тривав 1 годину 8 хвилин.
У фіналі українці зустрінуться з німецько-італійським тандемом Андре Бегеманн / Андреа Вавассорі.
Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour
Лугано, Швейцарія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
1/2 фіналу, 26 березня
Денис Молчанов / Сергій Стаховський - Шимон Вальков / Ян Зелінський 4:6, 7:6 (7:3), 10:4
Нагадаємо, Сачко переміг Стаховського та вийшов у чвертьфінал турніру у Швейцарії.