Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (389) вийшов до півфіналу турніру у швейцарському місті Лугано.
У третьому колі Сачко обіграв росіянина Роман Сафіулліна (171).
Матч тривав 1 годину та 21 хвилину. Сачко 8 разів подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 3 з 5 брейк-пойнтів.
Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour
Лугано, Швейцарія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
Третє коло, 26 березня
Віталій Сачко - Роман Сафіуллін 6:4, 6:3
Раніше, Сачко обіграв Стаховського.