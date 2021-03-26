Віталій Сачко побореться за вихід у фінал

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (389) вийшов до півфіналу турніру у швейцарському місті Лугано.

У третьому колі Сачко обіграв росіянина Роман Сафіулліна (171).

Матч тривав 1 годину та 21 хвилину. Сачко 8 разів подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 3 з 5 брейк-пойнтів.

Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour

Лугано, Швейцарія

Призовий фонд - € 44,820

Хард

Третє коло, 26 березня

Віталій Сачко - Роман Сафіуллін 6:4, 6:3

Раніше, Сачко обіграв Стаховського.