 Стали відомі перші суперниці Світоліної та Костюк на турнірі в Маямі | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Франція – Україна: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 07:01 7692
Україна зіграє з Францією, Бельгія - з Вельсом. Розклад матчів відбору до ЧС-2022
Сьогодні 08:40 322
Красюк назвав умову, за якої відбудеться бій Усик - Джошуа
Сьогодні 08:08 607
Розпочинаємо з французами: розклад матчів збірної України в кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 05:25 2633
Збірна Франції - Збірна України: онлайн-трансляція
Сьогодні 04:30 5185
Журналістка Чемпіона порадувала своїх підписників новими гарячими фото
Сьогодні 00:23 4531 8
Українські шпажисти у фіналі Кубка світу поступилися Італії
Вчора 18:19 1175
Збірна України назвала склад на матч з Францією
Вчора 17:15 19650 6
ФІФА дозволить Кілмену грати за збірну України - джерело
Вчора 16:44 2490
Українські шпажисти вийшли до фіналу Кубку світу
Вчора 13:54 493
Блоги
Журналістка Чемпіона порадувала своїх підписників новими гарячими фото
Журналістка Чемпіона порадувала своїх підписників новими гарячими фото Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:23 4525 8
Унікальне тренування: тренер збірної України одночасно працює з 5 голкіперами
Унікальне тренування: тренер збірної України одночасно працює з 5 голкіперами Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:07 559
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою
Дівчина дня. Донька легендарного футболіста Динамо точно вразить вас своєю красою Андрій Твердохліб
Вчора 20:14 3281
Буффон записав відеозвернення до Бущана
Буффон записав відеозвернення до Бущана Андрій Твердохліб
Вчора 17:55 3163 3
Відео дня. Андрій Шевченко заговорив українською мовою на пресконференції
Відео дня. Андрій Шевченко заговорив українською мовою на пресконференції Андрій Твердохліб
Вчора 12:14 8049
Карпати забили два божевільних голи в Другій лізі, але поступилися Ниві
Карпати забили два божевільних голи в Другій лізі, але поступилися Ниві Valeriy Ruchka
21.03.2021 13:25 3380 2
Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі
Одержимість, яка переросла в чемпіонство. Як Сенна став найкращим у світі Valeriy Ruchka
21.03.2021 12:51 926
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 41-й день народження
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 41-й день народження Андрій Твердохліб
21.03.2021 11:40 4543
Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів
Божевільна гармата. У Португалії голкіпер відзначився голом майже зі 100 метрів Valeriy Ruchka
21.03.2021 10:59 2088
Допоможи мені бути сильним – Тайсон опублікував молитву після переведення в дубль
Допоможи мені бути сильним – Тайсон опублікував молитву після переведення в дубль Valeriy Ruchka
21.03.2021 10:15 779
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:09 Теніс Стали відомі перші суперниці Світоліної та Костюк на турнірі в Маямі 82
08:55 Баскетбол Нью-Орлеан переміг Лейкерс, Орландо програв Денверу. Результати матчів НБА 123
08:40 Футбол Україна зіграє з Францією, Бельгія - з Вельсом. Розклад матчів відбору до ЧС-2022 322
08:24 Баскетбол Вашингтон з Ленем програв Нью-Йорку 254
08:08 Бокс Красюк назвав умову, за якої відбудеться бій Усик - Джошуа 607
07:01 Футбол Франція – Україна: анонс і прогноз матчу 7692
05:25 Футбол Розпочинаємо з французами: розклад матчів збірної України в кваліфікації ЧС-2022 2633
04:30 Футбол Збірна Франції - Збірна України: онлайн-трансляція 5185
00:23 Блог Журналістка Чемпіона порадувала своїх підписників новими гарячими фото 4531 8
00:07 Блог Унікальне тренування: тренер збірної України одночасно працює з 5 голкіперами 560
00:00 Пряма трансляція Франція - Україна онлайн-трансляція матчу. LIVE 2414
23 Березня 2021
23:54 Футбол Ветеран АПЛ підсилить клуб Бекхема 875
23:38 Хокей Краматорськ - Дніпро 2:0. Огляд чвертьфіналу УХЛ 1135
23:27 Футбол Кроос пропустить матчі збірної Німеччини 951
23:12 Бокс Усик готовий битися в UFC 1808
22:55 Футбол Визначився коментатор матчів збірної України проти Франції та Фінляндії 1280
22:35 Бокс Тайсон анонсував бій проти Холіфілда 1606
22:22 Футбол Олімпік отримав нові докази порушень Лучі 1275
22:01 Футбол Шевченко: Я б хотів, щоб Дембеле не забивав у матчі з Україною 1417
21:49 Баскетбол Дніпро програв Ораді та покинув Кубок Європи ФІБА 1259
21:29 Футбол Ювентус може очолити наставник Аталанти 1406
21:08 Футбол Збірна України прибула у Францію на матч відбору ЧС-2022 1658
21:05 Кіберспорт Ternopil Gaming - Budivelnyk Gaming: онлайн трансляція. LIVE 2672
21:00 Кіберспорт EBC Dnipro - Odessa Gaming: онлайн трансляція. LIVE 2783
21:00 Футбол Динамо втратило Бєсєдіна та Циганкова 1600

Стали відомі перші суперниці Світоліної та Костюк на турнірі в Маямі

Сьогодні 09:09 82 0
Перша ракетка України розпочне виступи з другого кола
Стали відомі перші суперниці Світоліної та Костюк на турнірі в Маямі
#Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі суперниці Еліни Світоліної і Марти Костюк на хардовому турнірі WTA 1000 в американському Маямі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 5) розпочне виступи з другого кола, матчем проти американки Шелбі Роджерс (WTA 52), яка у першому раунді переграла співвітчизницю Медісон Бренгл (WTA 82) - 6:3, 6:3.

Марта Костюк (WTA 85) в першому колі мала грати проти когось із кваліфаєрів, і тепер визначено, що це буде Цвєтана Піронкова з Болгарії (WTA 131).

Раніше, Цуренко знялася з турніру у Маямі.

Коментарі ()