Стали відомі перші суперниці Світоліної та Костюк на турнірі в Маямі

Перша ракетка України розпочне виступи з другого кола

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі суперниці Еліни Світоліної і Марти Костюк на хардовому турнірі WTA 1000 в американському Маямі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 5) розпочне виступи з другого кола, матчем проти американки Шелбі Роджерс (WTA 52), яка у першому раунді переграла співвітчизницю Медісон Бренгл (WTA 82) - 6:3, 6:3.

Марта Костюк (WTA 85) в першому колі мала грати проти когось із кваліфаєрів, і тепер визначено, що це буде Цвєтана Піронкова з Болгарії (WTA 131).

Раніше, Цуренко знялася з турніру у Маямі.