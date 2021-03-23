Сачко вибив четвертого сіяного на турнірі у Швейцарії та зіграє зі Стаховським

Сачко виграв стартовий матч на турнірі у Швейцарії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (389) успішно стартував в основній сітці турніру у швейцарському місті Лугано.

У першому колі українець обіграв четвертого сіяного Марка Полманса з Австралії (137).

Матч тривав близько 2,5 години. Сачко реалізував 5 з 9 брейк-пойнтів, а його суперник - 4 з 16.

Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour

Лугано, Швейцарія

Призовий фонд - € 44,820

Хард

Перше коло

23 березня

Віталій Сачко - Марка Полманс 2:6, 6:4, 6:2

Нагадаємо, Стаховський переміг італійця у першому колі турніру у Швейцарії.