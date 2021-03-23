Сачко вибив четвертого сіяного на турнірі у Швейцарії та зіграє зі Стаховським

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (389) успішно стартував в основній сітці турніру у швейцарському місті Лугано.
У першому колі українець обіграв четвертого сіяного Марка Полманса з Австралії (137).
Матч тривав близько 2,5 години. Сачко реалізував 5 з 9 брейк-пойнтів, а його суперник - 4 з 16.
Challenger Citta di Lugano - ATP Challenger Tour
Лугано, Швейцарія
Призовий фонд - € 44,820
Хард
Перше коло
23 березня
Віталій Сачко - Марка Полманс 2:6, 6:4, 6:2
Нагадаємо, Стаховський переміг італійця у першому колі турніру у Швейцарії.