Кіченок вийшла у фінал парного турніру у Санкт-Петербурзі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла до парного фіналу турніру у Санкт-Петербурзі.
Українка в дуеті з румункою Ралукою Олару обіграли пару Моніка Нікулеску / Леслі Паттінама Керхов (Румунія / Нідерланди).
Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Кіченок і Олару реалізували 6 з 7 брейк-пойнтів.
St. Petersburg Ladies Trophy - WTA500
Санкт-Петербург, Росія
Призовий фонд - $565,530
Хард
1/2 фіналу, 19 березня
Надія Кіченок / Ралука Олару - Моніка Нікулеску / Леслі Паттінама Керхов 6:1, 7:5