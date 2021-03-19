 Кіченок вийшла у фінал парного турніру у Санкт-Петербурзі | Теніс | Champion.com.ua
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Кіченок вийшла у фінал парного турніру у Санкт-Петербурзі

Сьогодні 22:14 152 0
Українка побореться за перемогу у турнірі
Кіченок вийшла у фінал парного турніру у Санкт-Петербурзі
#Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла до парного фіналу турніру у Санкт-Петербурзі.

Українка в дуеті з румункою Ралукою Олару обіграли пару Моніка Нікулеску / Леслі Паттінама Керхов (Румунія / Нідерланди).

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин. Кіченок і Олару реалізували 6 з 7 брейк-пойнтів.

St. Petersburg Ladies Trophy - WTA500
Санкт-Петербург, Росія
Призовий фонд - $565,530
Хард
1/2 фіналу, 19 березня

Надія Кіченок / Ралука Олару - Моніка Нікулеску / Леслі Паттінама Керхов 6:1, 7:5

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