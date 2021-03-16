 Надаль не зіграє на турнірі в Маямі | Теніс | Champion.com.ua
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Надаль не зіграє на турнірі в Маямі

Вчора 22:40 325 0
Турнір відбудеться з 24 березня по 4 квітня
Надаль не зіграє на турнірі в Маямі
#Надаль

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль не братиме участі в турнірі серії Мастерс в Маямі.

Про це заявив сам спортсмен.

"З сумом змушений повідомити, що не зіграю в Маямі, місті, яке я люблю. Мені потрібно повністю відновитися і підготуватися до сезону в Європі. Окремо хотілося б звернутися до моїх фанатів в США і, зокрема, до превеликої іспаномовної спільноти Флориди, яка завжди мене підтримує", - зазначив Надаль.

Мастерс в Маямі відбудеться з 24 березня по 4 квітня.

Раніше Надаль знявся з турніру в Дубаї (ОАЕ), на який він отримав вайл-кард від організаторів.

Нагадаємо, Марченко пробився у друге коло турніру в Італії.

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