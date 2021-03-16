Надаль не зіграє на турнірі в Маямі

Турнір відбудеться з 24 березня по 4 квітня

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль не братиме участі в турнірі серії Мастерс в Маямі.

Про це заявив сам спортсмен.

"З сумом змушений повідомити, що не зіграю в Маямі, місті, яке я люблю. Мені потрібно повністю відновитися і підготуватися до сезону в Європі. Окремо хотілося б звернутися до моїх фанатів в США і, зокрема, до превеликої іспаномовної спільноти Флориди, яка завжди мене підтримує", - зазначив Надаль.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021

Мастерс в Маямі відбудеться з 24 березня по 4 квітня.

Раніше Надаль знявся з турніру в Дубаї (ОАЕ), на який він отримав вайл-кард від організаторів.

Нагадаємо, Марченко пробився у друге коло турніру в Італії.