Марченко пробився у півфінал турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (179) у третьому колі турніру в Італії переграв Йонаса Форейтека (366) з Чехії.
Матч тривав 1 годину 24 хвилини. Українець використав 4 шанси на брейк з 13, а чех не заробив жодного брейк-пойнта за гру.
У півфіналі Марченко зустрінеться з британцем Ліамом Броуді (170).
Biella Challenger Indoor 3 - ATP Challenger Tour
Б'єлла, Італія
Призовий фонд - €44,820
Хард
Третє коло, 12 березня
Ілля Марченко - Йонас Форейтек 6:4, 6:1
Нагадаємо, Костюк зіграє в основній сітці турніру у Маямі.