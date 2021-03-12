Марченко пробився у півфінал турніру в Італії

Марченко побореться за вихід у фінал

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (179) у третьому колі турніру в Італії переграв Йонаса Форейтека (366) з Чехії.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини. Українець використав 4 шанси на брейк з 13, а чех не заробив жодного брейк-пойнта за гру.

У півфіналі Марченко зустрінеться з британцем Ліамом Броуді (170).

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Б'єлла, Італія

Призовий фонд - €44,820

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Третє коло, 12 березня

Ілля Марченко - Йонас Форейтек 6:4, 6:1

Нагадаємо, Костюк зіграє в основній сітці турніру у Маямі.