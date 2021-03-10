Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу парного турніру у Дубаї

Матч тривав 1 годину 56 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у 1/8 фіналу парного турніру в Дубаї разом з Ралука-Йоаною Олару програли Барборі Крейчиковій та Катеріні Сіняковій.

Матч тривав 1 годину 56 хвилини.

Кіченок та Олару припустилися шести подвійних помилок та використали 5 з 14 брейк-пойнти.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA1000

Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд - $1,835,490

Хард, парний розряд

1/8 фіналу, 10 березня

Барбора Крейчикова (Чехія)/Катеріна Сінякова (Чехія) - Надія Кіченок (Україна)/Ралука-Йоана Олару (Румунія) 5:7, 6:4, 10:6

Раніше, Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу у парному розряді турніру у Дубаї.