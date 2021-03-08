 Джокович встановив історичний рекорд в рейтингу ATP | Теніс | Champion.com.ua
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Джокович встановив історичний рекорд в рейтингу ATP

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Новак Джокович встановив історичне досягнення
Джокович встановив історичний рекорд в рейтингу ATP
#Джокович

Джерело - btu.org.ua.

Сербський тенісист Новак Джокович вже 311-й тиждень перебуває на першій сходинці рейтингу ATP - це найкращий показник в історії ведення світової класифікації.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Наразі в активі Джоковича 12030 очок (з березня минулого року у зв'язку з пандемією в  турах діє концепція рейтингу, коли очки тенісистів не згоряють).

Всього в історії рейтингу АТР налічується 26 тенісистів, які підіймалися на перше місце.

1. Новак Джокович: всього 311 тижнів (122 тижні поспіль - найкраща серія)
2. Роджер Федерер: всього 310 тижнів (237)
3. Піт Сампрас: всього 286 тижнів (102)
4. Іван Лендл: всього 270 тижнів (157)
5. Джиммі Коннорс: всього 268 тижнів (160)

За свою кар'єру 33-річний Джокович підіймався на першу сходинку 5 разів (4 липня 2011, 5 листопада 2012, 7 липня 2014, 5 листопада 2018, 3 лютого 2020).

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