Завацька зіграє в основній сітці турніру у Ліоні

Катаріна Завацька виступить на турнірі WTA у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька наступного тижня зіграє на турнірі у Франції.

Про це повідомляє btu.org.uа.

Завацька на старті турніру зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації, яка завершиться в неділю.

Українка зіграє в основній сітці турніру WTA вперше з листопада минулого року, коли пройшла кваліфікацію в Лінці і програла в першому колі.

Завацька - єдина українка, яка зіграє в Ліоні. Тиждень тому з турніру знялися Марта Костюк (79) і Катерина Козлова (109).

Раніше, Снігур вийшла у фінал турніру ITF у Франції.