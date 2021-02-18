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Марченко переміг поляка у другому колі турніру в Італії

Сьогодні 19:39 161 0
Українець святкував вольову перемогу
Марченко переміг поляка у другому колі турніру в Італії
#Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко другому колі турніру Biella Challenger в Італії зустрічався з поляком Камілом Майхжаком.

Українець переміг у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 55 хвилини.

У третьому колі Марченко зустрінеться з італійським тенісистом Андреасом Селпі.

Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour
Б'єлла, Італія
Призовий фонд - €44,820
Хард
Друге коло, 18 лютого

Ілля Марченко - Каміл Майхжак 1:6, 6:4, 6:1

Раніше, Марченко успішно стартував на турнірі в Італії.

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