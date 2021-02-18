Марченко переміг поляка у другому колі турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко другому колі турніру Biella Challenger в Італії зустрічався з поляком Камілом Майхжаком.
Українець переміг у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 55 хвилини.
У третьому колі Марченко зустрінеться з італійським тенісистом Андреасом Селпі.
Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour
Б'єлла, Італія
Призовий фонд - €44,820
Хард
Друге коло, 18 лютого
Ілля Марченко - Каміл Майхжак 1:6, 6:4, 6:1
Раніше, Марченко успішно стартував на турнірі в Італії.