Марченко переміг поляка у другому колі турніру в Італії

Українець святкував вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко другому колі турніру Biella Challenger в Італії зустрічався з поляком Камілом Майхжаком.

Українець переміг у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 55 хвилини.

У третьому колі Марченко зустрінеться з італійським тенісистом Андреасом Селпі.

Biella Challenger Indoor 1 - ATP Challenger Tour

Б'єлла, Італія

Призовий фонд - €44,820

Хард

Друге коло, 18 лютого

Ілля Марченко - Каміл Майхжак 1:6, 6:4, 6:1

Раніше, Марченко успішно стартував на турнірі в Італії.