Бондаренко та Кіченок поступилися у другому колі парного розряду Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У другому колі парного розряду Australian Open українки Катерина Бондаренко і Надія Кіченок поступилися німецько-російській парі Лаура Зігемунд/Віра Звонарьова.
Матч тривав одну годину і 35 хвилин і завершився у двох сетах.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд $22,689,778
Парний розряд
Друге коло, 13 лютого
Лаура Зігемунд/Віра Звонарьова (Німеччина/Росія, 16) - Катерина Бондаренко/Надія Кіченок (Україна) 6:4, 6:2
Раніше, Світоліна розгромила Путінцеву та зіграє в 1/8 фіналу Australian Open.