Бондаренко та Кіченок поступилися у другому колі парного розряду Australian Open

Матч тривав одну годину і 35 хвилин.

Джерело - Чемпіон.

У другому колі парного розряду Australian Open українки Катерина Бондаренко і Надія Кіченок поступилися німецько-російській парі Лаура Зігемунд/Віра Звонарьова.

Матч тривав одну годину і 35 хвилин і завершився у двох сетах.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

Парний розряд

Друге коло, 13 лютого

Лаура Зігемунд/Віра Звонарьова (Німеччина/Росія, 16) - Катерина Бондаренко/Надія Кіченок (Україна) 6:4, 6:2

Раніше, Світоліна розгромила Путінцеву та зіграє в 1/8 фіналу Australian Open.