Світоліна: Я дуже добре адаптувалася до умов - це хороший знак

Еліна Світоліна в 3 колі Australian Open-2021 впевнено розібралася з казахстанкою Юлією Путінцевою.

Українка дала коментар після поєдинку.

" Пегула (наступний суперник Світоліної - ред.) - досить агресивна, добре пересувається по корту, вона здорово додала за останній рік. Наразі я задоволена своїм виступом, я провела хороші матчі тут і в Абу-Дабі. Я відчуваю себе у відмінній фізичній формі", - заявила українка.

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"У мене не було простих матчів, я добре відіграла і поки все складається чудово. Я дуже добре адаптувалася до умов - це хороший знак. Але поки тільки середина турніру, попереду ще багато матчів і випробувань. Я намагаюся просто працювати і опрацьовувати всі до дрібниць, щоб впоратися з кожною ситуацією, в якій опиняюся ", - сказала Світоліна.