Наступні п'ять днів матчі на Australian Open відбудуться без глядачів

Проведенню турніру поки нічого не загрожує

Джерело - Чемпіон.

Починаючи з суботи, наступні п'ять днів матчі Australian Open відбудуться без глядачів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Сам турнір при цьому продовжиться.

У штаті Вікторія оголошено локдаун через 19 випадків зараження коронавірусом, пов'язаних з готелями для людей, що проходять карантин після повернення до Австралії.

Влада повідомляє, що застосовують обмежувальні заходи для запобігання поширенню британського штаму коронавірусу.

Раніше на трибуни допускали по 12,5 тисяч уболівальників під час кожної сесії.

Нагадаємо, Світоліна перемогла Гофф у другому колі Australian Open.