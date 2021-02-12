Глядачка, яка показала нецензурний жест іспанцеві Рафаелю Надалю, виявилася уболівальником українки Еліни Світоліної.

Про це заявила сама уболівальниця.

"Я абсолютно точно не вболівальниця Надаля. Він неймовірно нудний. Я опинилася на матчі тільки тому, що купила квиток на гру між Коко Гауфф і Еліною Світоліною. Я вирішила затриматися, щоб подивитися цього нудного Надаля.

Сам той факт, що мої фотографії були розтиражовані по всьому світу, говорить про те, наскільки нудні його матчі. Інакше навіщо тоді фокусувати свою увагу на глядача?

Охорона повела себе дуже грубо. Вони сказали, мовляв, гаразд, давай, йди. А я запитала, чому я повинна йти, я - глядач, я заплатила за свій квиток, чому мені не можна нічого викрикувати? Я і в минулому матчі кричала з трибуни, вболівала за Світоліну, бо вона одна з моїх улюблених тенісисток", - сказала Ліза.