Світоліна: Путінцева і в дитинстві кричала, весь час була на емоціях

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила майбутню зустріч проти Юлії Путінцевої з Казахстану в рамках третього кола Australian Open.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

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"Я знаю її з ранніх років. Думаю, вперше ми зіграли, коли нам було років 10-12. У порівнянні з дитинством Юлія зовсім не змінилася. Вона як і раніше великий боєць. Вона кричала, весь час була на емоціях, як і зараз. Вона дає їм вихід.

Ми всі дорослішаємо, але все одно не змінюємося, коли граємо і налаштовані на боротьбу. Бійцівський дух - це те, що у нас є з ранніх років. Його потрібно утримати і покращувати свій рівень гри. З нетерпінням чекаю нашого матчу", - сказала Світоліна.