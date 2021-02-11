Світоліна: Путінцева і в дитинстві кричала, весь час була на емоціях

Джерело - sport.uа.
Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила майбутню зустріч проти Юлії Путінцевої з Казахстану в рамках третього кола Australian Open.
Про це розповіла сама українська тенісистка.
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"Я знаю її з ранніх років. Думаю, вперше ми зіграли, коли нам було років 10-12. У порівнянні з дитинством Юлія зовсім не змінилася. Вона як і раніше великий боєць. Вона кричала, весь час була на емоціях, як і зараз. Вона дає їм вихід.
Ми всі дорослішаємо, але все одно не змінюємося, коли граємо і налаштовані на боротьбу. Бійцівський дух - це те, що у нас є з ранніх років. Його потрібно утримати і покращувати свій рівень гри. З нетерпінням чекаю нашого матчу", - сказала Світоліна.
Відзначимо, що Світоліна виграла п'ять останніх зустрічей проти Путінцевої.
Нагадаємо, Світоліна перемогла Гофф у другому колі Australian Open.