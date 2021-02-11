 Світоліна: Путінцева і в дитинстві кричала, весь час була на емоціях | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Путінцева і в дитинстві кричала, весь час була на емоціях

Вчора 23:25 370 0
Еліна Світоліна прокоментувала зустріч з Юлією Путінцевою на Відкритому чемпіонаті Австралії
Світоліна: Путінцева і в дитинстві кричала, весь час була на емоціях
#Світоліна, #Australian Open

Джерело - sport.uа.

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила майбутню зустріч проти Юлії Путінцевої з Казахстану в рамках третього кола Australian Open.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

Актуально: Світоліна - Путінцева: онлайн-трансляція Australian Open. LIVE

"Я знаю її з ранніх років. Думаю, вперше ми зіграли, коли нам було років 10-12. У порівнянні з дитинством Юлія зовсім не змінилася. Вона як і раніше великий боєць. Вона кричала, весь час була на емоціях, як і зараз. Вона дає їм вихід.

Ми всі дорослішаємо, але все одно не змінюємося, коли граємо і налаштовані на боротьбу. Бійцівський дух - це те, що у нас є з ранніх років. Його потрібно утримати і покращувати свій рівень гри. З нетерпінням чекаю нашого матчу", - сказала Світоліна.

Відзначимо, що Світоліна виграла п'ять останніх зустрічей проти Путінцевої.

Нагадаємо, Світоліна перемогла Гофф у другому колі Australian Open.

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