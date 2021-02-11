Світоліна охарактеризувала наступну суперницю на Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) поділилася очікуваннями від наступного поєдинку проти Юлії Путінцевої з Казахстану.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Моя наступна суперниця - вельми непроста. Юлію Путінцеву я знаю з дуже юного віку. Наскільки я пам'ятаю, уперше ми з нею грали, коли нам було по 10 або 12 років. Завжди непросто грати проти того, кого знаєш так довго. У нас з Юлією було багато драматичних матчів. Добре пам'ятаю зустріч на Ролан Гаррос. Я програвала 2:5 у другому сеті, але вдалося відігратися й перемогти в трьох сетах. Вона - приголомшливий боєць!" - сказала Світоліна.