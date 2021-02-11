Світоліна оцінила перемогу над 16-річною американкою на Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) оцінила свою перемогу у другому колі Australian Open над американкою Корі Гофф (48).

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Ми обидві відіграли відмінно, цей поєдинок пройшов на високому рівні. Добре подавали, у мене були лише невеликі шанси виконати брейк. Це вдалося зробити, і я задоволена цим.

Якщо описати цей матч одним словом, то це слово "енергія". Енергія від глядачів. Грати матч, коли на стадіоні так багато уболівальників, завжди приємно, це приголомшливі емоції. Залишок дня я насолоджуватимуся своєю перемогою, не займатимуся нічим особливим. Разом з тим, я вже у передчутті від наступного матчу", - відзначила Світоліна.