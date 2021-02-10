Світоліна і Костюк заявилися на великі турніри в березні

Джерело - sport.ua.
Українські тенісистки почали подавати заявки на участь в березневих турнірах WTA.
Про це повідомляє ВТУ.
Еліна Світоліна заявилася на турнір WTA 500 в Катарі, який відбудеться з 1-го по 7-е березня. Крім українки, там планують зіграти ще дві представниці ТОП-10 рейтингу.
Марта Костюк перебуває в заявці турніру WTA 250 в Ліоні (1-7 березня).
В альтернативному списку на ліонський турнір знаходиться Катерина Козлова.
Нагадаємо, Світоліна перемогла Боузкову у першому колі Australian Open.