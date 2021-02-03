Світоліна: Проти Мертенс важливо грати у свій найкращий теніс

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) оцінила перемогу над Остапенко та назвала план на матч проти Мертес.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Сьогодні було трохи вітряно і було дійсно важко зловити ритм. Проти Остапенко нелегко грати, тому що вона часто діє активно і тобі завжди потрібно бути напоготові. У першому сеті я грала трохи плоско, я була незадоволена тим, як стартувала. Далі я намагалася повертати якомога більше м'ячів на сторону суперниці і отримати перевагу там, де у мене був шанс. Мене дуже порадувало те, як я змогла відігратися після поразки в першій партії. Головне, що мені потрібно було робити, - це грати більш агресивно і частіше потрапляти в корт, тому що в першому сеті я допустила багато помилок.

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Що стосується наступного матчу проти Елісе Мертенс, то я знаю її гру. Це буде зовсім інший матч. Для мене буде важливо з самого початку зустрічі грати в свій найкращий теніс. Мертенс намагається діяти агресивно, так що ми з тренером пройдемося по плану на гру", - відзначила Світоліна.