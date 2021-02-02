 Костюк оцінила свою форму після двотижневого карантину | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк оцінила свою форму після двотижневого карантину

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Марта Костюк прокоментувала перемогу у парному розряді
Костюк оцінила свою форму після двотижневого карантину
#Костюк

Джерело - btu.org.uа.

Українська тенісистка Марта Костюк оцінила свою форму після матчу парного турніру у Мельбурні.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Я добре себе почуваю, головне - мати правильний настрій, що швидше за все я не буду все потрапляти в корт, що потрібно ще пристосуватися до цих м'ячів. Просто не потрібно зациклюватися на тому, що все повинно виходити. Думаю, що для всіх учасниць "карантинного" турніру це буде цікавий тиждень, оскільки ми всі були в однакових умовах. Я не роблю ніяких ставок на цей тиждень, хочу грати матчі, але грати саме заради гри, а не просто, щоб тренуватися. Мені здається, що всі, хто був на строгому карантині, також не мають великих очікувань від себе під час цієї австралійської серії.

Актуально: Костюк дізналася суперницю на турнірі у Мельбурні

Сьогодні у мене був парний матч і я не сильно відчула, що два тижні не тренувалася. Моя напарниця, Олександра Сасновіч, не сиділа на суворому карантині, як і наші суперниці. Я, якщо чесно, думала, що ми взагалі програємо, очікувала складний матч. Але Саша мені дуже сильно допомагає завжди, у нас виходить такий збалансований тандем. Коли я тільки вийшла з карантину, то тренувалася з дівчатками, які могли займатися на корті ці два тижні. Думаю, в матчах з ними мене б вистачило на один сет хорошої гри. Я б не сказала, що сильно втратила форму або що я не відчуваю половини ударів, хоча втрата якості гри, звичайно, є, позначається ця двотижнева прірва без тренувань. Думаю, що в одиночці це буде більше відчуватися, ніж в парній грі, хоча у мене хороша суперниця як для першого кола (Габріела Дабровські)", - відзначила Костюк.

Нагадаємо, Костюк з перемоги стартувала на парному турнірі WTA у Мельбурні.

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