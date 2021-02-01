Збірна України назвала заявку на матч з Ізраїлем

Стаховський і Марченко зіграють в складі нашої команди

Джерело - Чемпіон.

Федерація тенісу України подала в ITF офіційну заявку складу учасників матчу Кубка Девіса Україна - Ізраїль.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

За синьо-жовтих 5-6 березня зіграють: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов і Данило Калиниченко. Капітан команди - Андрій Медведєв.

Нагадаємо, що зустріч збірних в рамках Першої Світової групи Кубка Девіса пройде на корті Marina Tennis Club в селі Погреби Київської області. Матчева зустріч відбудеться без глядачів, але в ФТУ обіцяють забезпечити пряму трансляцію ігор.

Раніше, Світоліна впевнено стартувала на турнірі у Мельбурні.