Дві російські тенісистки довічно дискваліфіковані за договірні матчі

Мердеєва та Дмитрієва отримали жорстке покарання

Російські тенісистки Алія Мердеєва і Софія Дмитрієва отримали довічні дискваліфікації за участь в договірних матчах.

Про це повідомляє tennisintegrityunit.com

23-річна Мердеєва (найвищий одиночний рейтинг №1197, парний рейтинг - №939) була помічена в участі в двох договірних матчах, а 26-річна Дмитрієва (№928 / №644) - викрита в шести подібних випадках, а також відмовилася співпрацювати зі слідством.

Також наголошується, що тенісистки разом брали участь у двох договірних матчах в рамках парного розряду.

В активі Дмитрієвої є два парних титули ITF у 2017 і 2019 роках.

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