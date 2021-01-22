Стаховський вказав на важливість переходу сфери послуг на українську мову

Перша ракетка України Сергій Стаховський підтримав перехід сфери послуг в Україні на державну мову.

Про це розповів сам тенісист.

"Це ж супер. Ми дожили до нормалізації в нашій країні. Не можу собі уявити, що я прийду в магазин в умовній Словаччини, а мене будуть обслуговувати на чеському. І вони будуть говорити: "Ні, ми не хочемо". Якщо в Лондоні вас будуть обслуговувати на французькому, це нормально? Не розумію, через що все заворушення. Вважаю, що це абсолютно нормально.

Якщо ми хочемо, щоб наша країна розвивалася, і розвивалася самостійно, то я не бачу, як ми це будемо робити, якщо будемо користуватися мовами нацменшин", - відзначив Стаховський.