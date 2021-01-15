Ексглава антидопінгового агентства Австралії обурений приїздом Ястремської

Річард Інгс прокоментував переліт Даяни Ястремської в Австралію

Українська тенісистка Даяна Ястремська не повинна була летіти чартерним рейсом австралійської федерації, адже відсторонена від змагань через допінг.

Про це розповів колишній глава антидопінгового агентства Австралії Річард Інгс

"Може мені хтось пояснити, чому пані Ястремська летить на Australian Open чартером австралійської федерації? Я б розглядав цей переліт, як" захід ", організоване турніром", - написав Інгс.

Також він прикріпив правила 2021 року по відстороненим спортсменам, згідно з якими дискваліфікований гравець не має права брати участь в заходах тенісних турнірів.

Раніше, в ITF відреагували на поїздку Ястремської до Австралії.

Нагадаємо, Ястремська здала позитивний тест на допінг.