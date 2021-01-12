Уже зараз, Костюк сильніша за будь-яку українську тенісисту, включаючи Світоліну

Уже зараз, 18-річна киянка Марта Костюк виглядає сильнішою, у більшості компонентів, за будь-кого з українок, включаючи Еліну Світоліну.

Про це головний редактор Чемпіона Андрій Твердохліб написав у Facebook.

"Врешті-решт зірки встали в ряд і я зміг уважно поспостерігати за Мартою Костюк.

Уже зараз 18-річна киянка виглядає сильнішою, у більшості компонентів, за будь-кого з українок, включаючи Еліну.

Переважно, проблеми в площині психології (вік, досвід). Помітні й деякі технічні вади, але вони, досить, незначні, тим більше для 18-річної дівчини: зриває м'ячі під час забігання під удар, особливо це стосується форхенду - над роботою ніг треба попрацювати, подача. Хоча навіть це може ховатися за молодістю.

Зворотний крос у виконанні Марти - космос. Думаю, йому позаздрив би й Андре Агассі.

Тож політ нормальний - є перший півфінал у кар'єрі. У 18 років, що для сучасного тенісу - солідно!", - зазначив Твердохліб.