Стаховський переміг у першому раунді кваліфікації Australian Open

У наступному матчі Стаховський зіграє проти володаря вайлд-кард австралійця Джейсона Кублера

Джерело - Чемпіон.

У першому колі кваліфікації Australian Open український тенісист Сергій Стаховський переміг іспанця Бернабе Сапату Міральєса.

Матч тривав 1 годину і 49 хвилин. У наступному поєдинку Стаховський зіграє проти володаря вайлд-кард австралійця Джейсона Кублера.

Australian Open - Grand Slam

Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд - $565,530

Хард

Кваліфікація

Перше коло, 10 січня

Сергій Стаховський (Україна) - Бернабе Сапата Міральєс (Іспанія) 7(7):6(4), 6:4

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