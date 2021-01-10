 Стаховський переміг у першому раунді кваліфікації Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський переміг у першому раунді кваліфікації Australian Open

Сьогодні 22:51 425 0
У наступному матчі Стаховський зіграє проти володаря вайлд-кард австралійця Джейсона Кублера
Стаховський переміг у першому раунді кваліфікації Australian Open
#Стаховський, #Міральєс, #Australian Open

Джерело - Чемпіон.

У першому колі кваліфікації Australian Open український тенісист Сергій Стаховський переміг іспанця Бернабе Сапату Міральєса.

Матч тривав 1 годину і 49 хвилин. У наступному поєдинку Стаховський зіграє проти володаря вайлд-кард австралійця Джейсона Кублера.

Australian Open - Grand Slam
Дубаї, ОАЕ 
Призовий фонд - $565,530
Хард
Кваліфікація
Перше коло, 10 січня

Сергій Стаховський (Україна) - Бернабе Сапата Міральєс (Іспанія) 7(7):6(4), 6:4

Раніше, Костюк знищила Зіданшек на турнірі в ОАЕ.

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