Світоліна: Я знаю, в якому стилі грає Александрова

Еліна Світоліна (5) в 3 колі Abu Dhabi WTA Women's Tennis, що триває в Об'єднаних Арабських Еміратах, зіграє проти росіянки Єкатєріни Алєксандрової (33).

Українка прокоментувала майбутній матч.

"З Александровою вперше я зіграла на Ролан Гаррос. До цього ми не зустрічалися і не тренувалися. Це був досить складний матч. Ми грали на грунті і було жахливо холодно, умови були важкими. Я знаю, в якому стилі вона грає. Звичайно, мені потрібно буде продумати, як грати з нею при тутешніх умовах", - сказала Світоліна.