 Світоліна: Я знаю, в якому стилі грає Александрова | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Джима у ТОП-15 гонки-переслідування на Кубку світу в Обергофі
Вчора 14:26 2653 1
Маліновський - у ТОП-3 найкращих гравців матчу Беневенто - Аталанта за версією SofaScore
Вчора 21:54 308
Магучіх продемонструвала найкращий результат сезону на Різдвяних стартах
Вчора 18:26 710
Костюк - Зіданшек: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE
Вчора 18:25 442
Асист Маліновського допоміг Аталанті розгромити Беневенто в 17 турі Серії А
Вчора 17:52 760
Ломаченко - Лопес - бій року за версією ESPN
Вчора 17:27 668
Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE
Вчора 15:10 780
Шахаб підписав попередній контракт з Зорею
Вчора 14:47 1072
Світоліна розібралася з росіянкою Звонарьовою на турнірі в ОАЕ
Вчора 12:43 1838
Костюк з боями обіграла Шувей на турнірі в ОАЕ
Вчора 10:23 1407
Блоги
Справжній капітан. Підгрушна святкує 34-й день народження
Справжній капітан. Підгрушна святкує 34-й день народження Valeriy Ruchka
Вчора 10:44 466
Гравець Астон Вілли обмінявся футболками з Фабіньо, а потім віддав назад
Гравець Астон Вілли обмінявся футболками з Фабіньо, а потім віддав назад Valeriy Ruchka
Вчора 10:07 536
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії Андрій Твердохліб
Вчора 01:00 9044
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва Андрій Твердохліб
08.01.2021 21:01 4627
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика Андрій Твердохліб
08.01.2021 20:06 1151 1
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка одразу ж видала найкращий результат у сезоні
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка одразу ж видала найкращий результат у сезоні Андрій Твердохліб
08.01.2021 16:43 1149
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол Андрій Твердохліб
08.01.2021 16:23 692
Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської
Що потрібно знати про Местеролон - препарат, який знайшли в Ястремської Андрій Твердохліб
08.01.2021 15:57 1915
Лідер збірної проти чинного чемпіона. В УХЛ сталася потужна бійка
Лідер збірної проти чинного чемпіона. В УХЛ сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
07.01.2021 19:46 1717
Усик привітав з Різдвом в одязі ченця
Усик привітав з Різдвом в одязі ченця Valeriy Ruchka
07.01.2021 17:25 1300
Російський футболіст забив гол у чемпіонаті Франції через 10 секунд після виходу на заміну
Російський футболіст забив гол у чемпіонаті Франції через 10 секунд після виходу на заміну Valeriy Ruchka
07.01.2021 16:02 1351 1
Визначили найкращий нокаут 2020 року
Визначили найкращий нокаут 2020 року Valeriy Ruchka
07.01.2021 11:29 22994
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом Андрій Твердохліб
07.01.2021 07:35 4907 3
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера Андрій Твердохліб
06.01.2021 21:13 2830
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
06.01.2021 19:51 6019 4
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
9 Січня 2021
23:51 Футбол Реал не зміг перемогти Осасуну в 18 турі Ла-Ліги 236
23:44 Футбол Мілан без проблем переміг Торіно в 17 турі Серії А 336
23:24 Футбол Гранада - Барселона 0:4. Огляд матчу 603
23:14 Футбол Клуби Серії А цікавляться Карраскалем 545
22:54 Теніс Світоліна: Я знаю, в якому стилі грає Александрова 666
22:39 Футбол Арсенал дотис Ньюкасл і вийшов у 1/16 Кубка Англії 698
22:24 Футбол Шальке - Гоффенгайм 4:0. Огляд матчу 750
22:12 Футбол Макаренко допоміг Кортрейку здолати Генк у чемпіонаті Бельгії 869
21:54 Футбол Маліновський - у ТОП-3 найкращих гравців матчу Беневенто - Аталанта за версією SofaScore 308
21:48 Блог Рекордний стрибок Магучіх на Різдвяних стартах 390
21:41 Футбол Дубль Голанда приніс Боруссії перемогу над Лейпцигом у 15 турі Бундесліги 853
21:24 Футбол Барселона розгромила Гранаду в 18 турі Ла-Ліги 1050
21:11 Хокей Донбас - Кременчук 3:4. Огляд матчу 1450
20:55 Футбол Дженоа без проблем перемогла Болонью в 17 турі Серії А 957
20:41 Футбол Коваленко перейде в Аталанту влітку 1476
20:26 Футбол Севілья - Реал Сосьєдад 3:2. Огляд матчу 1191
20:11 Хокей Кременчук у напруженому поєдинку здолав Донбас в УХЛ 1935
19:53 Біатлон Визначився склад збірної України на змішану естафету в Обергофі 1793
19:40 Футбол Йович хоче покинути Реал 1477
19:24 Футбол Беневенто - Аталанта 1:4. Огляд матчу 2033
19:12 Біатлон Семеренко і Дудченко виступлять в одиночній змішаній естафеті в Обергофі 1781
18:55 Футбол Макаренко - у старті Кортрейка на матч з Генком 1515
18:41 Футбол Шальке розгромив Гоффенгайм, Баєр втратив очки з Вердером. Результати 15 туру Бундесліги 1607
18:26 Легка атлетика Магучіх продемонструвала найкращий результат сезону на Різдвяних стартах 710
18:25 Пряма трансляція Костюк - Зіданшек: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE 442

Світоліна: Я знаю, в якому стилі грає Александрова

Вчора 22:54 666 0
Раніше Світоліна розібралася з росіянкою Звонарьовою
Світоліна: Я знаю, в якому стилі грає Александрова
#Світоліна

Джерело - WTA.

Еліна Світоліна (5) в 3 колі Abu Dhabi WTA Women's Tennis, що триває в Об'єднаних Арабських Еміратах, зіграє проти росіянки Єкатєріни Алєксандрової (33).

Українка прокоментувала майбутній матч.

"З Александровою вперше я зіграла на Ролан Гаррос. До цього ми не зустрічалися і не тренувалися. Це був досить складний матч. Ми грали на грунті і було жахливо холодно, умови були важкими. Я знаю, в якому стилі вона грає. Звичайно, мені потрібно буде продумати, як грати з нею при тутешніх умовах", - сказала Світоліна.

Раніше Світоліна розібралася з росіянкою Звонарьовою.

Коментарі ()