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Федерація тенісу України заступилася за Ястремську

Сьогодні 15:55 636 0
У Федерації тенісу України прокоментували позитивну допінг-пробу у Даяни Ястремської
Федерація тенісу України заступилася за Ястремську
#ФТУ, #Ястремська

Джерело - Чемпіон.

У Федерації тенісу України переконані, що українська тенісистка не приймала заборонених препаратів.

Про це йдеться в заяві ФТУ.

"Як грім серед ясного неба пролунала оприлюднена інформація щодо позитивного тесту Даяни Ястремської на заборонені препарати. Федерація тенісу України повністю довіряє нашій тенісистці та впевнена в тому, що вона не порушувала жодних заборон і не вживала препарати, що входять до списку заборонених WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство).

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Так само ми сподіваємося, що розслідування цього прикрого інциденту доведе повну невинуватість нашої спортсменки. Команда висококваліфікованих фахівців вже працює над цією проблемою кілька тижнів. Усім хто детально зануриться в обставини справи, стане очевидно, що цей препарат не може прийматися для покращення спортивних результатів жінками. Наразі, більшого ми повідомити не маємо права.

Федерація тенісу України підтримує Даяну у цьому нелегкому випробуванні та докладе всіх зусиль для реабілітації нашої тенісистки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ястремська здала позитивний тест на допінг.

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