Федерація тенісу України заступилася за Ястремську

У Федерації тенісу України переконані, що українська тенісистка не приймала заборонених препаратів.

Про це йдеться в заяві ФТУ.

"Як грім серед ясного неба пролунала оприлюднена інформація щодо позитивного тесту Даяни Ястремської на заборонені препарати. Федерація тенісу України повністю довіряє нашій тенісистці та впевнена в тому, що вона не порушувала жодних заборон і не вживала препарати, що входять до списку заборонених WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство).

Актуально: Ястремська: Я вражена і шокована та зроблю все, щоб очистити своє ім'я

Так само ми сподіваємося, що розслідування цього прикрого інциденту доведе повну невинуватість нашої спортсменки. Команда висококваліфікованих фахівців вже працює над цією проблемою кілька тижнів. Усім хто детально зануриться в обставини справи, стане очевидно, що цей препарат не може прийматися для покращення спортивних результатів жінками. Наразі, більшого ми повідомити не маємо права.

Федерація тенісу України підтримує Даяну у цьому нелегкому випробуванні та докладе всіх зусиль для реабілітації нашої тенісистки", - йдеться в повідомленні.