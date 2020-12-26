Колишня перша ракетка світу думала завершити кар'єру під час карантину

Колишня перша ракетка світу Анжелік Кербер під час карантину думала про завершення кар'єри.

Про це заявила сама спортсменка.

"Звичайно, шкода, що Анна-Лєна Гренефельд і Юлія Гьоргес закінчили кар'єру. У мене взагалі таке відчуття, що всі мої подруги вже пішли з тенісу. Ана Іванович і Ага Радванська. Звичайно, я теж думала про це під час паузи в сезоні через пандемію. Я навчилася цінувати життя поза туром. Але поки я довіряю своєму серцю і відчуттям. Я отримую задоволення від тенісу і відчуваю себе добре фізично. Я з нетерпінням чекаю матчів в Австралії.

Одного разу цей момент настане. Але я не знаю, коли саме. Присутність вболівальників на турнірах - це те, що мені подобається в моїй роботі, а обмеження віднімають це у мене. На мене це теж впливає. Чи буде наступний рік останнім у моїй кар'єрі? Я поки не хочу називати конкретні дати. У якийсь момент я це відчую і сама прийму рішення. Кожен, хто зі мною знайомий, знає, що якщо я приймаю якесь рішення, то воно було ретельно обдумане", - сказала Кербер.